Michael Wendler: Affäre mit Promi-Dame aufgedeckt

Ex-"Bachelor"-Babe Melanie Müller war in der Sendung "Stadt, Land, Bild" mit den Schlagersängern Jürgen Milski und Tim Toupet zu Gast. Als das Gespräch auf den Wendler kam, platzte plötzlich aus Jürgen heraus: "Die hatte doch mal was mit dem Wendler." Melanies eindeutige Antwort ließ nicht lange auf sich warten. "Ja, aber das ist doch lange her. Da hatte ich doch noch die alten Brüste."