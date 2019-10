Michael Wendler: Bitterböse Klatsche von Ex-Frau Claudia!

Reddit this

Fast 30 Jahre waren und Claudia Norberg ein Paar. Vergangenes Jahr kam es überraschend zur Trennung. Kurz danach sorgte Michael mit seiner damals 18-jährigen Freundin Laura Müller für Schlagzeilen. Angeblich hat Claudia überhaupt kein Problem mit der Beziehung. Doch ist das wirklich die ganze Wahrheit?

Fiese Klatsch gegen Michael Wendler und Laura

In einem Interview mit "Prominent!" sprach Claudia jetzt über ihr Liebesleben. "Ja, ich suche auch den Mann, der endlich mal zubeißt, ehrlich gesagt. (...) Ich wünsche mir, im realen Leben jemanden zu treffen, wo der Funke dann überspringt", erklärte sie.

Bühnen-Aus nach Wendler-Diss: Jetzt spricht Willi Herren!

Einen fiesen Seitenhieb gegen ihre Ex und seine Freundin konnte sich 47-Jährige dann aber doch nicht verkneifen. "Ich möchte keinen zu jungen Mann haben. Ich möchte einfach auch nicht mich jünger machen müssen, als ich bin. Also mir ist schon mein Alter bewusst und in welcher Lebensphase ich mich befinde. Und ich möchte einfach einen Partner finden, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Und ja, da bin ich einfach Realist, das muss einfach vom Alter passen." Autsch, wenn das mal nicht gegen Michael und Laura gerichtet war!

Ist Michael Wendlers Freundin Laura etwa schwanger? Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: