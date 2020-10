Michael Wendler: Drama um Tochter Adeline! Jetzt bricht alles zusammen

Mit seinen wirren Corona-Theorien und dem spektakulären Rückzug aus der „DSDS“-Jury hat sich Michael Wendler komplett ins Aus geschossen, steht vor dem Nichts. Der Schlagersänger soll sogar bereits sein Haus in Florida verkauft haben – und zieht damit ausgerechnet Tochter Adeline in seine dubiosen Geschäfte hinein!

Nach dem Wendler-Wahnsinn wurde angeblich sein Haus in Florida an die Firma „American Waterfront Inc.“ verkauft, in der Michaels Tochter als „President“, also Vorsitzende, eingetragen ist. Ob es sich bei der Immobilie um das Haus handelt, in dem der Sänger mit Ehefrau Laura wohnt und das er bereits oft im Fernsehen gezeigt hat, ist unklar – vieles spricht dafür, dass es sich um ein anderes, zuvor erworbenes Haus handelt.

Der mögliche Grund für den Verkauf dürfte aber klar sein: Der Wendler dürfte nicht nur in kürzester Zeit Geldsorgen haben, da RTL und mehrere Werbepartner sich sofort von ihm getrennt haben. Dazu kommt, dass er dem deutschen Finanzamt noch gut eine Million Euro schuldet. Der Verdacht: Will er vorsorglich sein Eigentum vor dem Zugriff von Gläubigern schützen? Laut engen Vertrauten soll diese Masche beim Wendler System haben.

Treibt der Wendler Tochter Adeline in den Ruin?

Besonders dreist: Es ist nicht das erste Mal, dass er Adeline vor den Karren spannt! Seine Tochter fungiert nämlich bereits als Chefin der Firma „Cape Music“, bei der die Wendler-Gagen einfließen. So kann er nervige Schulden-Rückzahlungen umgehen, aber trotzdem Geld einnehmen, das er für seinen aufwendigen Lebensstil mit seiner Laura (20) braucht.