Michael Wendler: Er rückt endlich mit der Wahrheit raus!

Der Zoff zwischen und geht in die nächste Runde! Nachdem die 49-Jährige ausplauderte, per SMS von Laura Müller und der Trennung erfahren zu haben, wehrt sich ihr Ex nun gegen die Vorwürfe.

Claudias Behauptungen sorgen für Ärger

Im Interview mit erklärt Claudia: „Das war eigentlich per SMS, wie es in der heutigen Zeit so ist." Doch davon will Michael nichts wissen. In seiner -Story stellt er klar, dass diese Behauptung nicht der Wahrheit entspricht. „Ich habe nicht per SMS Schluss gemacht. Sie wollte die Trennung“, feuert der Sänger.

Scheinbar haben Michael und Claudia unterschiedliche Auffassungen, wenn es um das Ende ihrer Beziehung geht. So behauptete die Dschungelcamperin beispielsweise, keine finanzielle Unterstützung von ihrem Ex zu bekommen. Doch auch hier stellte der „Sie liebt den DJ“-Star klar, dass er seiner Verflossenen durchaus mit wöchentlichen Unterhaltszahlungen unter die Arme greift. Es scheint, als wäre das letzte Wort noch nicht gesprochen…

