Michael Wendler: Erpressung! Er erhebt schwere Vorwürfe

In Kürze hätte Michael ein Konzert in Oberhausen gegeben. Via Telegram erteilt er jetzt eine Absage. Der Grund: Die Corona-Regeln. "Liebe Fans, Ende September sollte es wieder in Oberhausen zur Sache gehen. Leider muss ich das mit 3000 Fans ausverkaufte Konzert wegen der erpresserischen 3G-Regel der Bundesregierung absagen", schimpft der Schlagersänger auf dem Portal. "Ich bin als verantwortungsvoller Künstler und Corona-Maßnahmen-Kritiker nicht bereit, diese Erpressung an meinen Fans hinzunehmen."