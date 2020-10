Michael Wendler: Zurück nach Deutschland? Jetzt wendet sich das Blatt

Kehrt Michael nach Deutschland zurück?

"In einer Nacht- und Nebelaktion ist er abgehauen", erklärt sein Manager und Freund Markus Krampe in der Talk-Show von Oliver Pocher. Michael habe gesagt: "Ich werde nie wieder nach Deutschland kommen. Es wird nächstes Jahr Deutschland nicht mehr geben. Wir werden alle sterben. Ich will als Held sterben. Sieh zu, dass du nach Amerika kommst, vielleicht hast du dann noch eine Chance."

Eigentlich müsste Wendler in Deutschland vor Gericht erscheinen. Es geht um die Auszahlung der Tantiemen von 176 Songs. Den Termin für November hat der "Sie liebt den DJ"-Interpret bereits abgesagt. Auch seinen Strafprozess wegen Beihilfe zur Insolvenzverschleppung hat er platzen lassen. "Ein neuer Termin ist anberaumt für März 2021", verrät ein Gerichtssprecher gegenüber "Bild".

Fans vermuten eine miese Masche

Michaels Manager Krampe, seine Mutter und viele besorgte Freunde glauben, dass er krank ist. Doch es gibt auch Menschen, die eine ganz andere Vermutung haben. Auf Instagram werden Stimmen laut, die dem 48-Jährigen eine miese Masche unterstellen:

"Glaube nicht, dass Michael krank ist. Er wusste schon, was er tut. Der frühere Manager hat es heute auf den Punkt gebracht, vielleicht doch Flucht vor dem heutigen Gerichtstermin."

"Alles in allem fällt der gerade richtig tief und zieht seine Tochter und seiner 'Frau' gleich mit ins Verderben. Und wenn dann das letzte Geld verpulvert ist, kratzt der wieder an Deutschlands Türen..."

Michaels Ex-Manager Heiko Schulte-Siering wagt im Gespräch mit "Bild" ebenfalls einen Erklärungsversuch: "Ich glaube nicht daran, dass Michael seine Karriere aufgibt und deshalb in Amerika bleibt. Ich denke, dass das mit seinem Prozess zu tun hat."

Sollte Michael bei den angesetzten Gerichtsterminen unentschuldigt fehlen, könnte der zuständige Richter härtere Maßnahmen ergreifen. Im absoluten Ernstfall könnte sogar ein Haftbefehl gegen ihn erlassen werden.

