Michael Wendler: Großes Drama um Tochter Adeline

Via "Instagram" wendete sich Adeline nun an ihre Fans und teilt eine Nachricht von einem Hater, in der es heißt: "Merkst du gar nicht, wie blöde du bist? Du bist Deutsche und redest nur amerikanisch." Autsch! Scheinbar ist ihre sonst so treue Community genervt von Adeline. Doch die Tochter von Michael weiß sich zu wehren. So schießt sie zurück: "Ja, genau, lebe ja nur in Amerika. Rede dann mal weiter deutsch. Mal sehen, wie weit ich komme." Ob im Wendler-Clan wohl jemals wieder Ruhe einkehren wird? Wir können gespannt sein...