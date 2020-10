Michael Wendler: Hässliche Trennung! Laura soll einen Neuen haben und er dreht völlig durch

Klingt so, als wäre da schon länger etwas am Brodeln. Und da stellt sich natürlich die Frage: Wie lange hält Laura dieses irre Verhalten noch aus? Bisher steht sie tapfer, aber verzweifelt zu ihrem „Schaatzi“. Aber was sie innerlich durchmacht, will man sich gar nicht vorstellen. Zwar versicherte sie eilig auf Instagram: „Natürlich werden wir uns nicht trennen. Wir sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar, ich liebe Michael, und was wäre ich für eine Ehefrau, die ihn jetzt im Stich lassen würde.“ Um gleich danach aber deutlich auf Distanz zu ihm zu gehen, was Corona betrifft!

Wie lange hält Laura Müller das noch aus?

Klar ist: Die aktuelle Situation und Michaels Zustand sind eine unfassbare Belastung für die noch junge Ehe. Und auch für die noch sehr junge Frau. Zudem muss man sich aufgrund der aktuellsten Gerüchte durchaus fragen, was Lauras öffentliche Treueschwüre wert sind. Hat sie sich längt woanders Halt gesucht? Schenkt man nämlich dem jungen, gut aussehenden Musiker Lanzinger aus Österreich Glauben, soll Laura ihren Michi bereits betrogen haben – mit ihm!

„Ich habe lange genug mein Maul gehalten, aber jetzt ist Schluss“, so der attraktive Künstler via Instagram. „Michael, wenn du an Corona nicht glaubst, glaubst du dann wenigstens daran, dass Laura und ich was hatten?“ Dazu postete er einen Chatverlauf, den er angeblich mit Laura hatte. Da ist von einem Deal die Rede, dass Laura ihren Mann verlässt!