Michael Wendler: Jetzt ist alles anders

Neben Ehemann Michael Wendler hat auch Laura Müller ihre "Instagram"-Aktivitäten für Monate auf Eis gelegt. Während die 20-Jährige zu den Anfängen ihrer Karriere so gut wie jeden Tag Einblicke in ihr Privat- und Berufsleben gab, wurde es nach Michaels Skandalaussagen bei Social Media verdächtig still um Laura. Erst als Michael und Laura vor ein paar Wochen ihren süßen Hundewelpen Tiger in ihrer Mitte begrüßen durften, teilte Laura mit ihrer Community wieder fleißig Bilder des kleinen Vierbeiners! Doch jetzt die nächste Sensation!

Pünktlich zum 04. Juli, dem Nationalfeiertag der USA, postet Laura jetzt ein Foto, auf dem auch erstmals wieder Schatzi-Michael zu sehen ist. Für ihre Fans eine absolute Sensation! Schließlich ist es das erste Mal seit Monaten, dass Michael wieder bei "Instagram" erscheint. Ob der Schlagersänger wohl über ein "Instagram"-Comeback nachdenkt? Wir können definitiv gespannt sein...