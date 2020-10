Michael Wendler: Jetzt ist Laura Müller an allem Schuld!

"Und das alles nur, weil Laura zurück in die USA fliegen wollte", schreibt nun ein wütender Follower via Social Media zu der Entscheidung von Michael Wendler! Das Lauras Wunsch, in die USA zu fliegen, jedoch etwas mit Michaels Entschluss zu tun hat, ist auszuschließen. So berichtete bereits Michaels Manager, dass er schon vor einigen Wochen Veränderungen bei seinem Klienten festgestellt hat. Wie es für Laura und Michael wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...