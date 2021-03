Michael Wendler: Jetzt zerstört Laura Müller alles

Man hatte lange nichts von ihr gehört, doch jetzt meldete Laura sich zurück, und zwar überraschend fröhlich. Die akut desolate finanzielle Situation des Wendler-Haushalts hat sie offensichtlich erfolgreich verdrängt. Jedenfalls führte sie ihren Insta-Followern nicht nur ihre (mit beworbenen Produkten) top-gestylte Mähne vor, sondern auch eine nigelnagelneue Handtasche, bei der es sich um den Auslöser der erwähnten guten Laune handeln dürfte. Denn das Teil ist nicht irgendein nettes Accessoire – sondern offensichtlich ein Exemplar der superexklusiven "Lady"-Bag. Der berühmte Dior-Klassiker ist älter als Laura.

Ihren ersten Auftritt hatte die "Lady" im September 1995 im Pariser Grand Palais – ein Geschenk der französischen Präsidentengattin Bernadette Chirac (87) an Lady Diana († 36). Auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für den stylischen Staatsgast war Madame Chirac in einem Dior-Atelier auf die Tasche gestoßen. Obwohl es nur ein Prototyp war, fertigte das Haus Dior binnen von 24 Stunden eine exklusive Edition für Diana an. Die war so begeistert, dass sie die Tasche fortan auf allen Reisen mit sich führte und in jeder erhältlichen Version orderte. Schließlich erhielt das Modell ihr zu Ehren den Namen "Lady Dior". Und baumelt nun auch am Arm der Wendler-Gattin. Vielleicht ganz gut, dass weder Lady Di noch Designer Gianfranco Ferré († 62) diesen gesellschaftlichen Abstieg miterleben müssen …