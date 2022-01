Michael Wendler: Kampfansage! Seiner Schwester platzt der Kragen

Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass Michael Wendler es sich mit seiner Familie verscherzt hat. Wir erinnern uns: Sein Papa Manfred Weßels lästert schon seit Ewigkeiten über ihn und warnt auf seinem Instagram-Account sogar vor der dreisten „OnlyFans“-Abzocke seines Sohnes. "Leute, wenn ihr genug Geld habt, dann spendet es an die Flutopfer. Die brauchen es dringender", feuert er wütend. Und auch Michaels Schwester Bettina Skowronek ist nicht gut auf ihn zu sprechen. Sie hatte sich so sehr gewünscht, dass ihr Bruder ihr bei den Bestattungskosten für ihre Mama hilft. Davon will der "Sie liebt den DJ"-Interpret aber nichts wissen…