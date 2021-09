Michael Wendler: Letzter Ausweg Panama? Diese Nachricht sorgt für Wirbel

Ein schickes Haus in Cape Coral steht hier für 899 000 Dollar (rund 760 000 Euro) zum Verkauf, und was potenzielle Interessenten für diesen stolzen Preis erwartet, kann man sich auf 35 Fotos ganz genau ansehen: eine typische Florida-Villa direkt an einem kleinen Kanal mit Bootsanleger, über 200 Quadratmeter Wohnfläche auf einem 1376-Quadratmeter-Grundstück. Drei Schlafzimmer, zwei Bäder, Büro, ein großer, lang gezogener Pool mit Überdachung (Moskitos!) und Jacuzzi, eine große Terrasse mit Grillecke und eine Garage für drei Autos. Im Inneren: kühles Grau, alles sehr clean und eher steril.

Doch eine Gitarre und ein paar Bilder an der Wand deuten auf den prominenten Besitzer hin: Hier lebt der Wendler mit seiner jungen Frau seit 2017. Hierher zogen sie sich komplett zurück, als der Schlagersänger mit einem Knall nicht nur die eigene Karriere pulverisiert hatte, sondern die von Laura gleich mit: den RTL-Job für "DSDS" – hingeschmissen. Werbe-Deals – geplatzt. Alles, um fortan ein einsames Dasein als Verschwörungs-Prediger aus dem Palmen-Paradies zu führen.

Und viele fragten sich schon damals: Wie will der Wendler sich den US-Lifestyle mit Jacht, Harley und teuren Geschenken für Laura auf Dauer leisten? Dass er einen Großteil seiner Gagen einfach eingestrichen hatte, sie mit miesen Finanz-Tricks vor dem Zugriff von Gläubigern und Ex-Geschäftspartnern vorbeischleuste, zuletzt sogar in einem Gerichtsverfahren in Deutschland einen Haftbefehl kassierte, war bekannt. Doch es fehlten ihm seit seiner Flucht jegliche Einnahmen! Boot und Harley sind schon weg. Doch auch Laura, die mit ihrer "Let’s Dance"-Teilnahme und ihrem "Playboy“-Shooting gutes Geld verdient hatte, war jetzt arbeitslos, ihr Geld ungeschützt vor dem Zugriff ihres Mannes: Lauras Influencer-Karriere endete in Shitstorms, wann immer sie sich zu Wort meldete.