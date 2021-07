Claudia Norberg: Strafanzeige! Nächster Schlag für die Wendler-Ex

Und wie geht es jetzt weiter? Das Gericht hatte einen Termin am 4.3.2021 anberaumt. Doch Claudia konnte nicht erscheinen. "Da Frau Norberg über ihren Anwalt mitteilte, dass diese Corona-bedingt aufgrund ihres Aufenthalts in den USA nicht an diesem Termin teilnehmen könne, hat das Gericht verfügt, die weitere Auskunftserteilung zu den wirtschaftlichen Verhältnissen von Frau Norberg im schriftlichen Verfahren durchzuführen", klärt Richter Dr. Rolf Rausch vom Amtsgericht Duisburg gegenüber der "BILD"-Zeitung auf. Ohje, dieses Drama nimmt wohl noch lange kein Ende...

