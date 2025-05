Michael Wendler: Mimimi! Sein Auftritt wird zur Klage-Show

Und der 52-Jährige nahm die kurze Show nicht nur zum Anlass, um seine Musik zu spielen, sondern auch um zu meckern! "Ich weiß, es ist nicht so leicht, in letzter Zeit ein Wendler-Album zu bekommen. Es ist unfassbar, weil ich mache ja eigentlich nur Schlager." Und weiter: "Saturn und Media Markt wollten das Album, das neue, nicht haben. Auch Amazon wollte es nicht haben. Wir können einfach nicht verstehen, was das soll. Ich hoffe, dass das irgendwann auch mal ein Ende hat, das ganze bescheuerte Framing."