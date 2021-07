Michael Wendler nach Pleite-Gerüchten: Jetzt spricht er Klartext

Wie Michael nun seinen treuen Fans via "Telegram" erklärt, ist an den Pleitegerüchten absolut nichts dran. So offenbart er in seinem Kanal: "Ich bin nicht pleite!" Ebenfalls fügt er hinzu: "Es gab keine Forderung vom Finanzamt, welche ich nicht hätte bezahlen können." Er beteuert, dass er im Jahr 2016 vollkommen schuldenfrei in die USA auswanderte. Außerdem würde er immer noch genügend Vermögen durch seine Wohnungen in Deutschland besitzen. Michael beteuert: "Es geht hier auf jeden Fall um große Vermögen, die ich immer noch besitze." Ob Michael hierbei allerdings die Wahrheit erzählt? Wir können gespannt sein, wie es für den Sänger weiter geht...