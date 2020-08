Michael Wendler: Neuer Familien-Krieg! Jetzt eskaliert die Situation mit Adeline

Was muss diese Frau noch alles einstecken? Kaum sind die Wogen nach einem Mega-Zoff zwischen Claudia Norberg und ihrer Tochter Adeline geglättet, fällt die 18-Jährige ihrer Mama erneut in den Rücken – und schwärmt in den höchsten Tönen von deren blutjunger Nachfolgerin. Ist das Mutter-Tochter-Verhältnis nach diesem Gefühls-Tiefschlag für immer zerstört?

Dabei hatten die beiden doch immer eine so enge Bindung, auch nach dem Ende der Wendler-Ehe. „Ich werde mein ganzes Leben immer auf meine Tochter aufpassen und um sie besorgt sein“, stellte Claudia kürzlich gegenüber "Closer" klar. Doch seit dem erbitterten Streit um ihren Nachnamen, den Michael einst angenommen hatte und jetzt an Laura weitergab, kann sie offenbar nicht mehr auf Adelines Loyalität setzen. Die bezog nämlich in der Norberg-Frage eindeutig Stellung – gegen ihre Mutter und pro Wendler und Laura: „Bitte höre auf, mit mir über andere Menschen zu hetzen“, ätzte sie öffentlich via Instagram. „Ich empfinde nicht so wie du, und das muss akzeptiert werden.“

Adeline hält zum Wendler

Schon diese feindselige Einstellung muss Claudia bis ins Mark erschüttert haben. Umso schmerzlicher für sie, dass Adeline offenbar gedankenlos weiter Salz in die noch frischen Wunden streut, indem sie immer wieder ihre Nähe und Zuneigung zu Papa Michael betont („Ich schätze alles an ihm“). Und nicht nur zu ihm: Gerade erklärte sie auch noch in der TV-Doku „Laura & der Wendler – Jetzt wird geheiratet!“ vor laufenden Kameras ihre Liebe zur praktisch gleichaltrigen Stiefmama: „Sie ist mir total ans Herz gewachsen. Die ist so lieb, so mega. Ich hätte mir keine bessere Frau für meinen Papa vorstellen können als Laura. Ich lieb’ sie einfach, wir sind eine super Familie!“ Wie sehr muss Claudias Herz bei dieser Aussage geblutet haben! Sich anhören zu müssen, wie das eigene Kind in den höchsten Tönen ausgerechnet von der Person schwärmt, die einem nicht nur den Mann, sondern auch noch den Nachnamen „gestohlen“ hat – das würde wohl jede Frau aus der Bahn werfen!