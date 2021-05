Michael Wendler: Neues Video! Er zeigt sich zum ersten Mal seit Wochen

Michael meldet sich zurück

Michaels Videoclip ist knapp drei Minuten lang. Er sitzt am Pool hinter seinem Haus und schützt seinen Kopf mit einer weißen Baseball-Mütze vor der Sonne Floridas. Besonders auffällig ist auch sein Bart, der früher etwas gepflegter aussah. Ansonsten wirkt der 48-Jährige jedoch sehr entspannt und berichtet seinen Followern wie gewohnt von seinen Theorien. "Sonst melde ich mich immer mit einer Audio, jetzt mal mit einem kurzen Videogruß", so Michael. "Ja, ich sitze hier am heimischen Pool, das ist mein Zuhause..."