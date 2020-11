Michael Wendler: Radikaler Schlussstrich! Er verkündet das offizielle Aus

Michael zieht einen Schlussstrich

In seiner "Telegram"-Chatgruppe verkündet Michael nun das offizielle Aus. Er will der App für immer den Rücken kehren. "Ich habe gesagt, was wichtig war und getan, was ich konnte. Jetzt seid ihr aufgefordert, die Welt zu verbessern und sich nicht nur auf andere zu verlassen, die euch diese Arbeit abnehmen! Ich werde heute meine Telegram-Seite einstellen. Dankeschön für jeden einzelnen, der zu mir gestanden hat."

Erst gestern erklärte der Ehemann von Laura Müller, dass er seine Aussagen rund um das Coronavirus und die Kritik an der Regierung nicht bereue. Er habe sich "völlig selbstlos" für "andere Menschen geopfert", klagte er. Auf seinem Instagram-Kanal entschuldigte er sich dennoch bei RTL. Grund dafür könnten die rechtlichen Schritte sein, die der Sender gegen ihn einleiten will. Bleibt abzuwarten, wie es weitergeht...

Das ganze Instagram-Statement und die Entschuldigung für RTL seht ihr im Video: