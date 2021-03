Michael Wendler: Tochter Adeline Norberg überrascht mit Baby-Beichte

Adeline lüftet das Baby-Geheimnis

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Adeline sich eigene Kinder wünscht. Doch offenbar ist sich die 19-Jährige noch nicht so sicher. "Ich glaube, es ist noch ein bisschen früh, um sich Gedanken dazu zu machen. Aber vielleicht irgendwann", verrät sie. Einen Freund hat Adi bisher übrigens noch nicht. "Single wie ein Pringle", gesteht sie. Dabei sah es vor kurzem noch so aus, als hätte sie ein Auge auf einen sportlichen Kerl geworfen...

Im Sommer wird Adeline die High School beenden. Und dann wartet sicherlich schon das nächste Abenteuer auf sie! Die Schülerin träumt nämlich schon lange davon, in einer anderen Stadt zu leben. Ob sie da wohl dem Mann ihrer Träume begegnen wird...?