Michael Wendler & Claudia Norberg: Intrige aufgedeckt! Sie haben alle belogen

Der Öffentlichkeit erzählte Claudia, dass sie "vermögenlos" ist und keinen Cent von Michael gesehen hat. Eine dreiste Lüge! Hinter den Kulissen sollen sie geheime Absprachen getroffen habe. So steht in einer Mail von Claudia an ihren Ex: "Da Du und ich (...) 'insolvent' sind, werde ich der Presse weiterhin (sagen), dass ich mir eine eigene Selbstständigkeit aufbauen möchte. (...) Weitere Zahlungen von Dir erwähne ich nicht." Bleibt abzuwarten, wie das Insolvenzverfahren nach diesen Enthüllungen weitergeht....

Kilo-Frust bei Michael Wendler. Der Schlagersänger hat sich optisch ziemlich verändert. Die neuesten Bilder aus Florida seht ihr im Video: