Michael Wendler & Laura Müller: Baby-Hammer! Sie machen es offiziell

Michael packt aus

Auf ihrem neuen Boot sprechen Michael und Laura über ihre Pläne für die Kinder. "Wenn mein Sohn geboren wird, oder meine Tochter, dann sind sie beide eben sofort Amerikaner und werden auch zweisprachig aufwachsen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir werden zu Hause immer mit denen Deutsch sprechen und im Kindergarten oder in der Schule halt Englisch, ist ja logisch", erklärt der "Sie liebt den DJ"-Interpret. Er wolle, dass seine Kinder beide Sprachen sicher beherrschen.

Somit ist nicht nur klar, dass die beiden sich zwei Kinder wünschen, sondern auch, dass das Paar weiterhin in Amerika leben wird. Für Michi war es damals wichtig, dass er eine Frau findet, die kein Problem mit dem Leben in den USA hat. "Man glaubt gar nicht, wie überglücklich ich war, dann auch eine Frau gefunden zu haben, die Amerika genau so liebt wie ich (...) und die dann noch sagt: 'Du, ich bin bereit, meine Heimat für dich aufzugeben'", so Michael.