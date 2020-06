Michael Wendler & Laura Müller: Heftige Klatsche für seine Mutter!

Das Verhältnis zwischen Michael und Christine ist momentan extrem angespannt. Der Grund: Nach der Trennung von Claudia Norberg hält sie immer noch zu ihrer ehemaligen Schwiegertochter. Laura akzeptiert Christine nicht. "Das könnte ja meine Enkelin sein, eine Puppe zum Spielen. Man weiß ja nicht, was für die Ewigkeit ist, er kann da bald was Neues haben, das ist alles offen", ätzte sie in der Vergangenheit. Klar, dass Michael solche Worte gar nicht gefallen. Zu ihrem Geburtstag rief er sie nicht mal an. Lässt sich nur hoffen, dass sich Mutter und Sohn bis zur kirchlichen Hochzeit Anfang August wieder vertragen...

Bei "Let's Dance" krachte es zwischen Laura und Tanzpartner Christian! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: