Michael Wendler & Laura Müller: DAMIT hat niemand gerechnet!

Süße Geburtstagsüberraschung

Auf ihrem Instagram-Account bedankt Laura sich bei ihrem "Schatzi". Der hat ihr nicht nur einen Ballon und rote Rosen, sondern auch zahlreiche Geschenke auf den Gabentisch gestellt. "Liebster Ehemann, ich bedanke mich für all deine wundervollen Überraschungen, die du mir heute geschenkt hast", schreibt das Geburtstagskind dazu. "Du bist ein so wundervoller Mensch und MEIN größtes und wertvollstes Geschenk überhaupt! Deine Ehefrau zu sein, macht mich stolz und vollkommen! Ich liebe dich so unfassbar..."