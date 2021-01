Michael Wendler & Laura Müller: Eine Insiderin packt aus!

Iris Klein packt aus

Während einer Fragerunde auf Instagram wollen die Follower von Iris Klein wissen, wie sie zu Michaels Ansichten steht. Als Promi dürfte sie nämlich besonderes Insider-Wissen haben, das so manch einem Fan verborgen bleibt. "Manchmal redet er erst und denkt dann darüber nach. Dann versucht er, sich wieder zu erklären. Umgekehrt wäre besser!!", feuert Iris. Doch bei all dem Chaos denkt sie auch an die Ehefrau des Verschwörungstheoretikers. "Laura tut mir dabei sehr leid", gibt sie zu.

Die 20-Jährige lässt sich von den Strapazen der letzten Wochen jedoch nichts anmerken. Obwohl viele fordern, dass sie sich von den Ansichten ihres Mannes distanziert, steht sie weiterhin zu ihm und postet lieber Fotos von ihrem Essen auf Instagram. Wie lange geht das noch gut?