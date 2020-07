Michael Wendler und Laura Müller: Familien-Drama in L.A. eskaliert

Selbst für Claudias erbitterten Kampf um ihren Nachnamen zeigt die Tochter null Verständnis. „Bitte höre auf, mit mir über andere Menschen zu hetzen“, schimpft sie via Instagram. „Ich empfinde nicht so wie du, und das muss akzeptiert werden!“ Das Mutter-Tochter-Verhältnis scheint mehr als nur zerrüttet. Doppelt bitter, denn Claudia borgte sich erst kürzlich ein stolzes Sümmchen von ihrer Mutter, um in Florida eine Bleibe zu finden.

„Da Michael in Zukunft immer wieder in Deutschland sein wird, um dort zu arbeiten, um Auftritte wahrzunehmen, muss ein Elternteil bei unserer Tochter sein“, sagt sie zu "Closer". „Wenn ich nicht bei Adeline wäre, würde ich mir das niemals verzeihen, ich würde verrückt werden.“ Worte einer echten Löwenmama. Doch die will Adeline aktuell nicht hören. Denn Glanz und Glamour ihrer neuen „Stiefmama“ scheinen für sie viel verlockender zu sein als echte Mutterliebe...