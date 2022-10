Michael Wendler & Laura Müller: Ihre Familienvilla ist eine Ruine

So offenbart nämlich nun der Nachmieter von Michaels und Lauras altem Heim, dass er vor Ort eine wahre Trümmerwüste vorfand. Gegenüber "taff" erklärt er: "Am Tag der Übergabe war er noch hier, sein ganzes Zeug lag rum, überall. Das Haus sollte eigentlich sauber sein, aber es war ekelhaft! Wir mussten eine Putzfirma beauftragen, als wir aus Minnesota kamen, weil wir dachten, alles sei schon sauber. Es war der Horror!" Autsch! Definitiv harte Vorwürfe, die so sicherlich an Michael und Laura nicht spurlos vorüber gehen! Was die beiden Reisenden von diesen Anschuldigungen denken, ist allerdings nicht bekannt! Bis jetzt äußerten sie sich jedenfalls noch nicht dazu ...