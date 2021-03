Michael Wendler & Laura Müller: Pompöse XXL-Hochzeit - Erste Details enthüllt

Eigentlich haben Laura Müller und Michael Wendler sich eine pompöse Hochzeit mit all ihren Freunden in Las Vegas gewünscht. Die passende Doku stand schon in den Startlöchern und die ersten Vorbereitungen wurden getroffen. Doch dann kam die Corona-Pandemie dem Paar in die Quere. Zwar sind der Sänger und seine Liebste seit dem 19. Juni 2020 offiziell verheiratet, auf eine große Party mussten sie jedoch verzichten.