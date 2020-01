Michael Wendler und Laura Müller: Trauriger Bruch nach den Nacktfotos

Reddit this

Für den Wendler und seine Teenager-Freundin Laura Müller hagelte es von Anfang an reichlich Kritik. Jetzt lästert sogar die engste Familie über das junge Liebesglück!

Mit ihrem Altersunterschied von 28 Jahren, ungefragten Sex-Geständnissen und nun auch noch Nacktfotos im „Playboy“ sorgen (47) und seine Laura Müller (19) verlässlich für Highlights der puren Peinlichkeit. Ob im Netz oder : Das ungleiche Paar zieht eine nur schwer erträgliche Liebesshow ab – von der mittlerweile nicht nur eingefleischte Wendler-Fans die Nase voll haben, sondern auch Michaels Eltern!

Wieder mal sprechen alle über die beiden: Laura Müller hat sich tatsächlich für den aktuellen „ “ ausgezogen. Sie sei sooo stolz, säuselte sie nach dem Shooting. Und ihr Wendler kriegt sich gar nicht wieder ein, beschreibt die 14 Aufnahmen als „Musik für die Augen“. Lauras Vater sieht das ähnlich, fasst sich aber kürzer: „Wow!“, soll er gesagt haben, als er die Fotos zum ersten Mal sah. Mit ihrer Meinung stehen die beiden allerdings ziemlich alleine da. Im Netz hagelt es hämische Kommentare, selbst Michaels Vater Manfred (71) stänkert: „Wenn Laura meine Tochter wäre, würde ich ihr den A**** versohlen. Ich weiß nicht, wie ihre Eltern zulassen können, dass sie überhaupt mit ihm zusammen ist!“

Trauriger Bruch zwischen Michael Wendler und seiner Mutter

Noch einen Schritt weiter geht Michaels Mutter Christine (72): Sie machte jetzt vor laufender Kamera deutlich, was sie von Laura hält: gar nichts! Stattdessen wünscht sie sich ein Liebes-Comeback mit Noch-Ehefrau Claudia Norberg (49). Die werde für immer ihre Schwiegertochter bleiben, betonte die Seniorin im TV-Interview. „Egal, was passiert. Das kann man ja nicht vergleichen. Das (Laura, Anm. d. Red.) könnte ja mein Enkelkind sein, eine Puppe zum Spielen oder so“, lästert sie ungeniert. Dass Laura ein Teil ihrer Familie sein soll? Eine absolut lachhafte Vorstellung für Christine, die bis dato ein enges Verhältnis zu Michael hatte. Noch im wünschte sie dem jungen Glück alles Gute. Doch inzwischen scheinen die Flausen der beiden ihren Geduldsfaden zum Reißen gebracht zu haben. Jedenfalls macht sie keinen Hehl daraus, dass sie auf ein baldiges Ende hofft. „Nichts ist für die Ewigkeit“, so ihr Statement.

Laura Müller: Jetzt rückt ihre Stiefmutter mit der Wahrheit raus!

Spätestens damit dürfte der Familiensegen endgültig schief hängen. Tatsächlich scheint auch Michael seine Mama mittlerweile abgeschrieben zu haben. Neuesten Gerüchten zufolge soll es demnächst eine Doku über ihn, Laura und deren Familie geben. Mit keinem Wort wurde Christine erwähnt. Dabei war sie früher doch stets fester Bestandteil seiner TV-Pläne. Verübelt sie ihm diese Kehrtwende und stellt sich deshalb so demonstrativ auf Claudias Seite? Möglich. Oder sie hat einfach nur die Fremdschäm-Entgleisungen ihres Sohnes satt...

