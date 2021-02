Michael Wendler & Laura Müller: Trennung? Dieses Bild ist eindeutig

Immer wieder wird spekuliert, ob Laura Michael bald den Laufpass gibt. Immerhin verlor sie durch den Skandal auch ihre Jobs als Influencerin. Keiner der beiden verdient momentan genug Geld, um ihr Luxus-Leben in Cape Coral zu finanzieren. Doch wie schlecht es wirklich um sie steht, ahnt Laura momentan nicht. "Er hat Laura immer erzählt: 'Ich habe so viel Geld, wir können hier in Ruhe leben.' Laura denkt, dass Michael ganz viel Geld hat. Sie ist eine junge Frau, die glaubt, was ihr Mann ihr erzählt. Das böse Erwachen wird bald kommen", erzählte seine ehemaliger Manager Markus Krampe erst kürzlich im Interview mit "Bunte".