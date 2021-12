Michael Wendler: Verlassen! Sie bestätigt das bittere Aus auf Instagram

Michael steht alleine da

Nach dem Tod seiner Mutter hatte Michael seiner Schwester eigentlich versprochen, sich an den Kosten für die Beerdigung zu beteiligen. In dieser schwierigen Zeit hätte Bettina Skowronek ihren jüngeren Bruder so sehr gebraucht. Doch er will nicht zahlen, geht nicht mal mehr ans Telefon.

Auf ihrem Instagram-Kanal lässt Bettina ihrer Trauer freien Lauf und teilt ein Gedicht namens Geschwisterliebe. "Auch an grauen, schlechten Tagen für den anderen da zu sein, ihm mit ganzer Herzensgüte schenken Freud und Sonnenschein", steht darin geschrieben. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. "Zerbrochen und aufgelöst, hat mich nicht verdient", feuert Michaels wütende Schwester.

Ihre Freunde haben Verständnis für ihre Lage. "Man kann niemanden dazu zwingen, ein Bruder zu sein und Blut ist eben nicht immer dicker als Wasser", schreibt eine Userin. "Da stimme ich dir heute mal vollkommen zu", antwortet Bettina nur traurig. Auweia! Jetzt wurde Michael sogar von dem Rest seiner Familie verlassen...