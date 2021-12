Laura Müller: Für 320 Euro lässt sie Wünsche wahr werden

Laura greift zum letzten Mittel

Seit wenigen Tagen sind die Wendlers bei "OnlyFans" zu finden. Für rund 30 Euro im Monat können die Abonnenten der beiden angeblich intime Einblicke in das Privatleben ihrer Idole bekommen. Bisher geht es auf der Seite der beiden aber eher milde zu.

Um noch mehr Geld in die Kassen zu spülen, haben Laura und Michael sich deshalb überlegt, ihre getragenen Klamotten und benutzen Schmuck zu verkaufen. "Nach der letzten Verkaufsaktion meiner Handtaschen, die übrigens binnen fünf Minuten alle vergriffen waren, haben wir uns gedacht: Komm, wir starten noch einmal eine Aktion", erzählt Laura nun in ihrer Instagram-Story. "Denn ganz viele haben uns geschrieben: Wir haben leider nichts bekommen, habt ihr noch was, wir sind traurig, wir waren zu langsam. Ich kann nur so viel sagen: Die Herren, für die ist dieses Mal nämlich auch was dabei. Michael hat nämlich seine Unikate, seine legendären Auftrittsjacken rausgesucht, die ihr erwerben könnt."