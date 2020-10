Michelle: Baby-Glück für die 48-Jährige!

Wie Michelle nun via Instagram berichtet, schwebt sie aktuell im absoluten Glück. So verrät sie, dass es nur noch wenige Tage sind, bis ihr neues Album erscheint! Michelle erklärt: "Hey ihr Lieben, nachdem ich euch gestern mein neues Video zu 'Vorbei ist vorbei' vorgestellt habe, sind es jetzt nur noch wenige Tage bis ihr mein neues Baby dann endlich komplett hören könnt und mitfühlen könnt, wieviel Herzblut da eingeflossen ist! Das ganze Album wird ab dem 23.10.2020 dann für euch zu haben sein!" Wow! Das so eine Nachricht von ihrer treuen Anhängern nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich...