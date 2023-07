Michelle: Blind auf Wolke Sieben! Sie steckt in der Liebesfalle

Denn zumindest einer der beiden scheint die Beziehung vor allem aus taktischen Gründen zu führen: Während Michelle auf Wolke sieben schwebt, nutzt Nachwuchssänger Eric ihre überschwänglichen Gefühle offenbar schamlos für seine eigenen Karrierepläne aus. Denn plötzlich besteht Michelle darauf, dass ihr Loverboy als Songwriter an ihrem neuen Album mitarbeitet, will sogar ein Liebesduett mit ihm singen. Forderungen, bei denen weder ihr Manager Markus Krampe noch die Plattenfirma mitspielen wollen. Auch Erics Wunsch, ihn ebenfalls zu managen, habe er abgelehnt, erklärte Krampe gegenüber Bild. Daraufhin habe der junge Mann bei seiner Freundin Stimmung gegen ihn gemacht. "Seit Michelle mit Eric Philippi zusammen ist, ist sie ein anderer Mensch", so Krampe. "Sie ist vor Liebe blind und ihm komplett verfallen. Deshalb lässt sie ihn in allen Dingen mitreden, auch in beruflichen. Nur sind das Dinge, von denen Eric keine Ahnung hat." Er habe mit Michelle ohne Eric kein berufliches Gespräch mehr führen können und daraufhin, so leid es ihm auch tat, "die Zusammenarbeit mit Michelle leider beenden" müssen. Die scheint ihrem Freund so verfallen zu sein, dass sie gar nicht erkennt, in welches Verderben sie rennt. Laut Krampe will sie sogar den Plattenvertrag auflösen, wenn Eric nicht mitmachen darf – in dem Fall würde ihr eine hohe Vertragsstrafe drohen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Sängerin noch rechtzeitig zur Besinnung kommt – bevor sie für eine fragwürdige Liebe alles verliert …