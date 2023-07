Michelle: Aus und vorbei! Er lässt sie eiskalt fallen

In der Liebe könnte es für Michelle derzeit kaum besser laufen. Die Sängerin ist total in ihren jüngeren Freund Eric Philippi verliebt und die ganze Welt soll es wissen! Blöd nur, dass diese Beziehung sie nun den Manager gekostet hat. Markus Krampe, der damals auch der Manager von Michael Wendler war, hat Michelle nämlich nach zweieinhalb gemeinsamen Jahren gefeuert. Doch was genau ist passiert?