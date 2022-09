Michelle: Große Sorge! So schlecht steht es um ihre Gesundheit

Was für ein Schock für die Fans! Michelle hat ihre gesamte Tour abgesagt. Grund dafür sollen die gesundheitlichen Probleme der Bühnenkünstlerin sein. Ein altbekanntes Problem, denn auch ihre Teilnahme beim "RTL"-Format "Let's Dance" musste die 50-Jährige frühzeitig beenden. Damals wurde die Sängerin von schlimmen Rückenschmerzen geplagt. Und genau die sollen ihr nun auch die Tour vermasseln, denn ihr behandelnder Arzt hat ihr starke körperliche Belastung untersagt. Uff, ganz schön heftig!

Für Michelle ein echtes Trauerspiel, das sie selbst erst einmal verdauen muss. Trotz der unerfreulichen Anordnung des Arztes nahm sich die Ex-Freundin von Matthias Reim die Zeit und schrieb ihren Fans eine hochemotionale Botschaft: "Es fällt mir nicht leicht, nein, es zerreißt mir das Herz". Doch für die Fans steht fest: Gesundheit geht vor! Schließlich wollen sie auch noch in Zukunft etwas von ihrer Künstlerin haben. Und genau die will sich nun endlich ihrer Genesung zu 100 % widmen, wie sie auf Instagram mit ihrer Community teilte: "Ich werde mich nach meinem vorerst letzten Auftritt am kommenden Wochenende, die nächsten Wochen voll und ganz der Rehabilitation meines Körpers widmen und alles tun, damit ich um eine Operation herumkomme." Ernste Worte von der sonst so quirligen Michelle. Wir wünschen ihr gute Besserung!