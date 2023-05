Michelle Hunziker: Baby-Drama! Die Situation ist nur schwer auszuhalten

The Masked Singer

Baby, Baby, Baby! Für Michelle Hunziker gibt es seit Wochen und Monaten nur noch ein Thema: Die Geburt ihres ersten Enkelkindes. In zahlreichen Interviews schwärmte die Moderatorin vom Familiennachwuchs, den sie so sehnsüchtig erwartet hatte. Fast hätte man den Eindruck gewinnen können, nicht Aurora, sondern Michelle selbst sei schwanger gewesen. Und auch jetzt stiehlt sie ihrer eigenen Tochter die Baby-Show – so dass sie sich vielleicht bald von Aurora anhören dürfte: Mama, Du nervst!