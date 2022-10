Michelle Hunziker: Babyhammer! Nicht nur Tochter Aurora ist in freudiger Erwartung!

Der werdenden Oma Michelle und dem Opa in spe Eros Ramazzotti (58) standen die Tränen in den Augen, als blauer Rauch hochstieg und ein himmelblauer Konfetti-Regen über die Gäste hereinbrach. Zuvor hatten sich zwei Freunde von Aurora in rosafarbenen und blauen Strampelanzügen ein Duell im Tauziehen geliefert, und als der "blaue" Strampler siegte, war alles klar – und Michelle außer sich vor Seligkeit.

"Ich versprühe Freude aus allen Poren, und alles in meinem Leben ist blau – ein Enkelchen wird kommen", schwärmt sie auf Instagram. "Ich kann es nicht glauben, dass mein Baby ein Baby bekommen wird und ich dieses Kind bald in den Armen halten werde. Ich bin so glücklich." Die Moderatorin hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie gerne früh Oma werden will, und nun geht ihr Traum nicht nur in Erfüllung, Aurora schenkt ihr auch noch einen Jungen! Nach drei eigenen Mädchen hatte sich Michelle nichts sehnlicher gewünscht. Ihre jüngeren Töchter sind erst sieben und acht Jahre alt: "Auroras Sohn wird so junge Tanten haben. Ist das nicht toll?", frohlockt die schöne Schweizerin, definitiv im siebten Oma-Himmel.