Aurora Ramazzotti: Baby-Geheimnis gelüftet! Es wird ein...

Auf dem zweiten Bild der Bilderserie, die die 25-Jährige von der Baby-Party mit ihrer Community teilte, ist Mama Michelle Hunziker zu sehen. Der TV-Star hebt erfreut die Faust nach oben und ist sichtlich gerührt von den Jubel-News. Auch Bald-Mama Aurora platzt fast vor Stolz und schwärmt unter dem Posting: "Ich kann dir wirklich keinen Moment in meinem Leben sagen, in dem ich glücklicher war. So ein perfekter Tag." Da kann sich ihr kleiner Sohn ja auf ganz viel Liebe freuen.

Nicht nur das Baby-Glück ihrer Tochter lässt Michelle Hunziker wieder strahlen. Was sie jetzt noch glücklich macht, erfährst du im Video: