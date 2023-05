Michelle Hunziker: Bittere Tränen hinter diesem Glücksfoto

Liebevoll lehnt sich Michelle Hunziker an Eros Ramazotti an, voller Stolz blickt sie auf das Neugeborene, das er in seinen Armen hält. Michelle kann ihr Glück kaum fassen, behutsam haucht sie ein Küsschen auf den Kopf des Babys. Bei diesem Anblick könnte man fast denken, das Ex-Paar habe selbst noch mal Nachwuchs bekommen. Aber es ist ihr kleiner Enkelsohn Cesare, den Michelle so anhimmelt. Doch so glücklich dieser Moment auch wirken mag, hinter diesem Foto stecken heimliche Tränen der Moderatorin. Aber niemand soll sie sehen …