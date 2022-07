Michelle Hunziker: Blitzhochzeit mit ihrem Giovanni

Selig lässt Michelle ihre Füße im Meer baumeln. Immer wieder blickt Giovanni sie verliebt an. Die beiden können gar nicht voneinander ablassen. Und das, obwohl sie nicht alleine auf der teuren Jacht sind. Wie in einer richtigen Großfamilie unterhalten sich alle Passagiere ganz angeregt und brechen dann in schallendes Gelächter aus. Man erkennt auf den ersten Blick, wie wohl sich die TV-Moderatorin fühlt. Hier auf der italienischen Trauminsel wirkt die 45-Jährige nach ihrer Trennung von Ex Tomaso (39) Anfang des Jahres wieder richtig glücklich.

Und Giovanni scheint es mit Michelle wirklich ernst zu meinen. Er ist ja Sarde und er möchte ihr all die wunderschönen Ecken der Insel zeigen. Vielleicht ist das Paar sogar auf der Suche nach der perfekten Kulisse, um einander das Jawort zu geben. Möglich wäre es! Viele frisch verliebte Paare wollen an einem traumhaften Sandstrand heiraten, das Rollen der Wellen im Hintergrund. Den Segen seiner Familie hat Michelle offenbar schon. Wenige Tage zuvor durfte Michelle seine Schwester und die Eltern kennenlernen. Und alle haben sich blendend verstanden ...