Michelle Hunziker: Rosenkrieg mit Tomaso! Jetzt geht es um die Kinder

Sie wollten Freunde bleiben, keinen Rosenkrieg anzetteln und sich in Liebe weiterhin um ihre gemeinsamen Töchter Sole (8) und Celeste (7) kümmern. Kurz nach Bekanntgabe ihrer Trennung im Januar klang es so, als ob Michelle Hunziker (45) und ihr Noch-Ehemann Tomaso Trussardi (39) in völliger Harmonie nach sieben Ehejahren auseinander gehen würden. Pustekuchen! Denn jetzt ist von Friede, Freude, Freundschaft keine Rede mehr!