Michelle Hunziker: Das Baby kommt schon im Januar!

Zuletzt wurden Stimmen laut, dass die Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti in freudiger Erwartung sei. Zwar zeichnet sich noch kein sichtbarer Babybauch bei der 25-Jährigen ab, jedoch sollte sich das, wenn die Gerüchte stimmen, schon in Kürze ändern. Wie italienische Medien nun herausgefunden haben wollen, ist nun auch bereits bekannt, wann es für Aurora soweit ist. Die Zeitschrift "Chi", will nun wissen, dass das erste Baby der Tochter von Michelle Hunziker im Januar nächsten Jahres das Licht der Welt erblicken soll.

Selbst äußerte sich weder Mama Michelle noch Aurora Ramazzotti zu den Baby-Spekulationen. Doch die Blondine ließ in der Vergangenheit schon verlauten, dass sie lange davon geträumt haben, jung Oma zu werden. Ob sich dieser Traum wohl bald erfüllt, wird die nahe Zukunft zeigen.

Worin die Moderatorin nach ihrer Trennung von Ehemann Tomaso Trussardi ebenfalls ihr Glück fand, erfährst du im Video: