Michelle Hunziker: Die alten Sorgen kehren wieder zurück

Von 2002 bis 2006 befand sich Michelle in den Fängen einer skrupellosen Sekte. Die "Krieger des Lichts" brachten die Moderatorin um viel Geld. Außerdem wurde sie dazu gezwungen, den Kontakt zu Freunden und Familie abzubrechen.

In der TV-Show "Michelle Impossible" erinnerte sich Ineke an diese dunkle Zeit: "Michelle rief mich an und sagte: 'Mama, es ist kein Platz mehr für dich. Ich muss allein weitergehen, bitte ruf mich nicht mehr an und such nicht nach mir.'" Worte, die Ineke buchstäblich das Herz brachen! "Es ging mir sehr schlecht, ich konnte nicht schlafen, nahm Beruhigungsmittel", erinnert sich die heute 78-Jährige. "Ich brauchte zum Schluss sogar einen Herzschrittmacher. Ich war ein Jahr lang zu Hause, konnte nicht Auto fahren und nicht arbeiten."

Auch wenn Mutter und Tochter längst wieder zueinandergefunden haben: Bei Ineke bleibt die Angst, dass Michelle erneut in eine Sekte abrutschen könnte. Gerade jetzt nach der Trennung von ihrem zweiten Mann Tomaso Trussardi (38). Ineke kann nur beten, dass Michelle ihr nicht wieder entgleitet…