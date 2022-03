Michelle Hunziker: Erneute Hiobsbotschaft

Kein Kommentar, nicht mal ein einsames Daumen-hoch-Emoji. Stattdessen eisige Nichtachtung. Während Tomaso seiner Ex Ende Januar noch öffentlich und geradezu überschwänglich zum 45. gratulierte ("Alles Gute zum Geburtstag an eine großartige Frau"), verlor er über die Premiere ihrer italienischen Fernsehshow "Michelle Impossible" kein einziges Wort, postete nach dem Knutsch-Auftritt der Moderatorin mit ihrem Ex-Mann lediglich ein Foto auf Instagram: Er sitzt mit dem Rücken zum Betrachter auf einer gelben Couch, die Arme um seine Töchter gelegt, und starrt gedankenverloren auf die gegenüberliegende Wand, an der gerahmte Fotos hängen. Die Botschaft ist klar: Seine beiden Mädchen sind die einzigen, die ihm jetzt noch wichtig sind – und wenn sie bei ihm sind, spielt Mama keine Rolle. In seinem Leben sowieso nicht. Klingt ganz nach verletztem Stolz des Italieners…