Michelle Hunziker: Ertappt! Ihr Arztlover betrügt sie

Wie gern würde sie in Ruhe ihr junges Glück genießen. Doch der neue Mann an ihrer Seite sorgt immer wieder für Schlagzeilen, die meisten davon negativ. So meldeten sich mehrfach düpierte Ex des attraktiven Mediziners zu Wort, mit Egoismusund Betrugsvorwürfen, die sich gewaschen haben. Auch der Vorwurf, der fernsehbekannte Dottore lege es durch die öffentlichkeitswirksame Verbindung mit Superstar Michelle vor allem darauf an, auch über Italiens Grenzen hinaus berühmt zu werden, stand immer mal wieder im Raum. Kaum vorstellbar, dass die schöne Schweizerin so etwas gerne liest. Noch mehr dürfte der bekennend eifersüchtigen Moderatorin aber zu schaffen machen, dass ihr neuer Partner ein allseits begehrter Frauenschwarm ist: Schlimm genug, dass sich unter seinen Instagram-Postings massenweise Anbaggerversuche finden, jetzt kam auch noch heraus, dass es auf diversen Dating-Plattformen wie Tinder etliche Profile des heißen Arztes geben soll. Flirtet Giovanni etwa jetzt schon fremd?

Den Vorwurf wollte er offenbar doch nicht auf sich sitzen lassen, jedenfalls dementierte er prompt und beteuert auf Instagram, besagte Profile seien allesamt Fakes und er sei auf keinem Dating-Portal aktiv. Ob Michelle sich mit dieser Versicherung zufriedengibt? Es wäre nicht das erste Mal, dass aus solchen scheinbaren Kleinigkeiten ein Anfangsverdacht keimt, der sich nicht auf ewig verdrängen lässt und oft bei nächster Gelegenheit umso heftiger aufflackert. Zumindest dürfte die Angelegenheit ihr zu denken geben, zumal Giovanni, der bisher nur in seiner Heimat einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte, neuerdings bei VIP-Events in Deutschland auftaucht, demnächst bei einer Promi-Party in Berlin über den roten Teppich laufen wird. Auffallend: Michelle steht nicht auf der Gästeliste – ihr dürfte kaum gefallen, dass Giovanni solo unterwegs ist und die willigen Ladys freie Flirt-Bahn haben … Noch macht die temperamentvolle Blondine gute Miene zum bösen Spiel, lächelt Eifersucht und Misstrauen einfach weg. Aber wenn Giovanni so weitermacht, könnte sich das rasch ändern …