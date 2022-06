Michelle Hunziker: Erwischt! Hier turtelt sie ganz offen mit ihrem Neuen

Wenn da mal nicht mehr geht als nur Freundschaft. Michelle Hunziker und Giovanni Angiolini wurden nun schon wieder sehr vertraut bei einem romantischen Date gesichtet. Und zwar in einem schicken Restaurant in Mailand. Der italienische Arzt und die Moderatorin wurden dabei abgelichtet, wie sie sich verliebte Blicke zuwarfen und gemeinsam bei einigen Gläsern Wein aus dem Lachen gar nicht mehr herauskamen. So schaut man sicherlich keinen guten Kumpel an. Danach verließen sie gemeinsam das Restaurant, natürlich mit Sonnenbrillen. Doch lange können sie ihr Versteckspiel wohl nicht mehr durchziehen. Wann sich Michelle Hunziker öffentlich zu ihrem Neuen bekennt, bleibt abzuwarten.

Sie scheint jedoch nach der Trennung von Tomaso Trussardi wieder mehr als glücklich zu sein. Worin sie ebenfalls ihr Glück fand, erfährst du im Video: