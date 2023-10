Michelle Hunziker: Erwischt! Jetzt krallt sie sich den nächsten Dr. Love

Hat Michelle Hunziker etwa wieder ihr Glück gefunden? Nachdem sie die Trennung von ihrem Ex-Mann Tomaso Trussardi bekannt gab, stürzte sie sich in eine Liebelei mit Beauty-Doc Giovanni Angiolini, die jedoch auch nach wenigen Monaten wieder in die Brüche ging. Jetzt scheint sie ein anderer Arzt betört zu haben. Was geht da mit dem italienischen Osteopathen Dr. Alessandro Carollo?