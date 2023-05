Michelle Hunziker: Gefährliche Nähe! Sie zerstört sein großes Glück

Die Moderatorin und der Sänger machten nie ein Geheimnis daraus, dass es zwischen ihnen keinen Tropfen böses Blut gibt und bis heute echte, tiefe Gefühle im Spiel sind. Schließlich zog Eros seinerzeit nur einen Schlussstrich, weil Michelle lange Zeit in den Fängen einer Sekte war und sich nach einem Ultimatum gegen ihn entschieden hatte. Versöhnt haben die beiden sich schon längst. "Michelle ist meine große Liebe gewesen", säuselte Eros noch kurz vorm Jahreswechsel in der italienischen TV-Show "Domenica In" und ließ dabei tief in seine Seele blicken. Bei Michelle dürften die warmen Worte gut ankommen, bei seiner aktuelle Freundin Dalila Gelsomino eher nicht. Welche Frau möchte von ihrem Partner schon überschwängliche emotionale Bekundungen an eine Verflossene hören? Noch dazu eine Verflossene, die als eine der attraktivsten Single-Ladies des Landes gilt und neuerdings auch noch als heißeste Oma Italiens gefeiert wird? Natürlich zusammen mit Hottie-Opa Eros …

Das süße, innige Enkel-Glück ist für Dalila vermutlich eine ziemlich bittere Pille. Erst Anfang des Jahres machte der Sänger seine erste ernsthaftere Beziehung seit der Trennung von seiner zweiten Ehefrau Marica Pellegrinelli öffentlich. Dalila lebt in Mexiko, war früher Model und arbeitet inzwischen als Event-Organisatorin. Dass sie total verknallt sind, teilen die Turteltauben ausgiebig auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch eine Fernbeziehung, noch dazu auf so weite Distanz, ist immer problematisch für eine frische Liebe – und der perfekte Nährboden für Eifersucht. Hinzu kommt Eros‘ Patchwork-Leben mit Marica und den gemeinsamen Kindern Gabrio Tulluio und Raffaela Maria. Und nun gibt es noch Enkelchen Cesare! Natürlich verbringt Eros momentan viel Zeit mit seiner "ersten Familie", besucht Tochter Aurora mit ihrem Baby und trifft dort ständig auf seine einstige große Liebe Michelle. Und die schwärmt auffallend emotional von der neuen Nähe zu ihrem Ex: "Sogar Großvater Eros ist super aufgeregt. Das Leben ist immer ein Hindernisparcours, aber diese Ereignisse verändern unsere Existenz." Eine vieldeutige Anspielung, die Dalila durchaus auf sich beziehen könnte …

Auch interessant

Worin die Moderatorin nach ihrer Trennung von Ex-Mann Tomaso Trussardi wieder ihr Glück fand, erfährst du im Video: