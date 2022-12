Michelle Hunziker: Heiße Fotos aus dem Urlaub mit Ex Tomaso!

Heiß, heißer, Michelle Hunziker! Ob das wohl auch ihr Ex Tomaso Trussardi so sieht? Die beiden Noch-Eheleute verbringen gerade wieder verdächtig viel Zeit miteinander - aktuell sogar in einem romantisch, verschneiten Skiurlaub. Paparazzi-Aufnahmen zeigen die beiden sehr vertraut auf der Piste. Stehen da etwa alle Zeichen auf Liebes-Comeback? Nun postete Michelle sexy Fotos aus ihrem vermeintlichen Liebes-Urlaub.